Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bingen (ots)

Am Samstag, den 03.07.2021 gegen 04.37 Uhr wollte eine Streife der PI Bingen in 55411 Bingen am Rhein in der Hitchinstraße aus Fahrtrichtung Münster-Sarmsheim einen Roller einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem der Rollerfahrer versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte er letztendlich doch gestellt werden. Hier konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führescheins ist und dass er unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Zudem bestehen Anhaltspunkte, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin war das Versicherungskennzeichen nicht aktuell. In der Folge wurden dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Roller sichergestellt.

