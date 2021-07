Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugenaufruf!

Bingen (ots)

Gensingen, 29.06., L400 von Sprendlingen in Fahrtrichtung Gensingen, 18:55 Uhr. Ein 37-Jähriger befuhr die Bundesstraße mit seinem VW Golf. Vor der Einmündung nach Welgesheim bemerkte er, wie auf seiner Spur ein weißer Mercedes Kleintransporter ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug überholen wollte und somit frontal auf ihn zufuhr. In letzter Sekunde wich er dem Transporter aus und scherte in den Grünstreifen aus. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Mann erlitt durch den Aufprall Schmerzen in Schulter und Brust. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer des Kleintransporters.

