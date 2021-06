Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen, Nuits-St.-Georges-Straße (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt erblickte eine Streife der PI Bingen am 29.06.2021 gegen 15:45 Uhr einen nicht angeschnallten Verkehrsteilnehmer, der sich der Kontrolle zunächst entziehen und dann fußläufig in der Nähe seines Fahrzeugs festgestellt werden konnte. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer, der bereits wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten ist, konnten neuerliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell