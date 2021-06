Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrraddiebstahl

Bingen (ots)

Bingen, Bahnhof Gaulsheim, 28.06., 23:00 Uhr - 29.06., 08:30 Uhr. Ein Mann kettete sein Lastenfahrrad an einem Pfosten fest. Als er am Folgetag zum Abstellort zurückkehrte, war das Fahrrad samt Schloss verschwunden. Das Fahrrad ist grau-schwarz, stammt vom Hersteller `Babboe` und hat drei Räder (vorne zwei). Wer etwas gesehen hat, bitte eine Mitteilung an die Polizeiinspektion.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell