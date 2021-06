Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bingen (ots)

Bingen, 28.06., Fruchtmarkt, 17:14 Uhr. Ein Anrufer meldete einen Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Vor Ort gab die 45-jährige PKW-Fahrerin an, das Motorrad beim Links-Abbiegevorgang von der Amtsstraße kommend übersehen zu haben. Der 15-jährige Fahrer hatte noch versucht zu bremsen, konnte den Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Er klagte über Schmerzen am Schienbein und im Bauchbereich und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

