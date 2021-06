Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots)

Bingen, Beuchergasse, 27.06., 12:00-14:50 Uhr. Ein Anrufer meldete eine alkoholisierte Frau, die ihren PKW abgestellt hatte und nun weiter zu Fuß laufe. Die Beamten trafen den Mitteiler und die Beschuldigte an. Bei der Frau war starker Atemalkohol wahrnehmbar, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Sie gab an, den Alkohol erst nach der Fahrt konsumiert zu haben. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell