Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Zerkratztes Fahrzeug in Welgesheim

Welgesheim (ots)

Am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde in der Obergasse in Welgesheim an einem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite verkratzt. Hinweise auf den Verursacher konnten bisher keine gewonnen werden.

