Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Auseinandersetzung zweier Gruppen in Bingen am Rhein

Bingen (ots)

Am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in einem Biergarten am Rheinufer in Bingen. Die hinzugezogene Polizeistreife konnte die Konfliktparteien trennen.

Im weiteren Verlauf der Abends trafen die beiden Gruppen in der Amtsstraße in Bingen wieder aufeinander. Erneut kam es zu Handgreiflichkeiten. Eine Person musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell