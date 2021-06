Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Beschädigte Fahrzeuge in Gensingen

Gensingen (ots)

Am Samstagmorgen wurden der Polizeiinspektion Bingen mehrere Fahrzeuge mit umgeklappten Spiegeln in der Alzeyer Straße in Gensingen gemeldet. Die Beamten stellten fest, dass zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Hinweise auf den Verursacher konnten bisher keine gewonnen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell