Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Streitigkeiten zwischen Bewohnern eines Mehrfamilienhauses

Bingen (ots)

Am Freitagnachmittag gerieten mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße in Bingen am Rhein im Innenhof in Streit. Hierbei wurde von einer Hausbewohnerin Pfefferspray eingesetzt. Eine Bewohnerin erlitt Augenreizungen.

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte die Konfliktparteien trennen und das Pfefferspray sicherstellen. Es wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.

