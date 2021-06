Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Pöbelei endet im Gewahrsam

Bingen, Kapuzinerstraße (ots)

Am 19.06.2021 gegen 22:15 Uhr wurde die Polizei Bingen über sich vor dem Krankenhaus prügelnde und Passanten anpöbelnde Personen informiert. Die eintreffenden Beamten konnten die Störer antreffen. Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass es nicht zu einer Schlägerei kam. Beiden deutlich alkoholisierten Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem lediglich die weibliche Störerin nachkam. Der 58-jährige männliche Unruhestifter pöbelte und schrie auch im Beisein der Streife weiter lautstark umher, ohne dem Platzverweis nachzukommen, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen werden musste und die Nacht bis zum Morgengrauen unter dauerhaft fortgesetztem Protest in der Zelle verbrachte. Der 40-jährige weibliche Störenfried sorgte in der Nacht noch für zwei weitere polizeiliche Einsätze und wurde schlussendlich entkleidet, sich auf allen vieren fortbewegend, angetroffen, sodass eine Vorstellung bei einem psychiatrischen Facharzt erfolgte um ihren Geisteszustand zu beurteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell