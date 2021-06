Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots)

Bingen, 15.06., 07:33 Uhr. Eine 88-jährige Fahrerin beschädigte in der Gaustraße den Außenspiegel einer abgestellten gelben Mercedes A-Klasse ab und fuhr anschließend einfach davon. Nur mithilfe einer Zeugin konnte die Unfallflüchtige ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell