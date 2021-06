Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bacharach (ots)

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr befuhr der 17-jährige Fahrer mit seinem Leichtkraftrad die Landesstraße 224 von Rheinböllen kommend in Richtung Bacharach. Auf der kurvenreichen Strecke verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in die Leitplanke. Infolge des Aufpralls verletzte sich der Fahrer glücklicherweise nur leicht. Er wurde dennoch in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Als Unfallursache kommt überhöhte Geschwindigkeit in Betracht.

