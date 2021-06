Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ingewahrsamnahme

Bingen (ots)

Bingen, Basilikastraße, 09.06., 20:15 Uhr - 10.06., 05:20 Uhr. Einige Anrufer meldeten mehrere Personen, die lautstark Kunden und Passanten am City-Center anpöbelten. Diese würden sich auch untereinander anschreien. Beamte der PI Bingen und Ingelheim fuhren an die Örtlichkeit und verteilten Platzverweise, denen das Gros der Störer auch nachkam. Nur ein überaus alkoholisierter Mann konnte den Anweisungen der Polizisten nicht mehr folgen. Er wurde gegen 21:00 Uhr in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell