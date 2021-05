Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an PKW

Bingen (ots)

In der Nacht zwischen Samstag 29.05.2021 - 19:00 Uhr und Sonntag 30.05.2021 - 08:00 Uhr kam es in der Melchiorstraße 6 in 55411 Bingen zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hierbei wurde die Windschutzscheibe des PKWs gänzlich zerstört. Wenn Sie sachdienliche Informationen zur Sache geben können, melden Sie sich bei einer Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell