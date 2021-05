Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

Am Samstag, den 29.05.2021 gegen 00.37 Uhr wurde eine Verkehrskontrolle mit einem Kleinkraftrad in 55457 Gensingen in der Straße Am Kieselberg durchgeführt. Der Fahrzeugführer konnte auf Verlangen keinen Führerschein vorzeigen. Er gab schließlich zu, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten bei dem Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Zudem konnten auch mitgeführte Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell