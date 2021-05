Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Festnahme

Bingen (ots)

Bingen, 24.05., Stadt, 22:35 Uhr. Am 24.05.2021 konnten Polizeibeamte in einer Wohnung eine polizeilich gesuchte 46-Jährige festnehmen. Zwei Streifen fuhren die Örtlichkeit an und konnten die Gesuchte antreffen: diese hielt sich im Badezimmer des Untergeschosses versteckt. Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Bei der Durchsuchung wurde auf dem Wohnzimmertisch eine braune Substanz sowie eine typische Drogen-Gerätschaft sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen die Beschuldigte eingeleitet.

