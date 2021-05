Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots)

Bingen, 24.05., Hitchinstraße, 12:45 Uhr. Ein Anrufer meldete das Kennzeichen eines schlangenlinienfahrenden PKW. Die Streife konnte das Fahrzeug und den 57-jährigen Halter direkt an seiner Adresse antreffen. Er roch nach Alkohol und gab an, am Morgen ein Bier getrunken zu haben. Der Test ergab allerdings einen Wert von 1,69 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen; ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

