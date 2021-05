Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen (ots)

In der Zeit vom 22.05.2021, 21:00 Uhr - 23.05.2021, 08:00 Uhr wird ein in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen abgestellter schwarzer Ford Kuga mit einem spitzen Gegenstand großflächig verkratzt. Hinweise nimmt die Polizei in Bingen entgegen.

