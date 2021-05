Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mehrere Kennzeichendiebstähle

Bingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22.05.2021-23.05.2021, entwenden unbekannte Täter an insgesamt sieben abgestellten Fahrzeugen in Bingen-Büdesheim die hinteren Kennzeichen. Die Polizei in Bingen bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell