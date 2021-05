Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: PKW-Diebstahl

Bingen (ots)

Am Samstag den 22.05.2021 zwischen 09:52 Uhr und 10:22 Uhr wurde in der Gaußstraße 22 in 55411 Bingen am Rhein auf einem Privatparkplatz ein PKW (blauer Audi) durch einen schwarzen Abschleppwagen widerrechtlich entwendet. Einer der unbekannten männlichen Täter war dunkel gekleidet. Der andere unbekannte männliche Täter trug eine dunkle Hose und eine auffällige rote Jacke.

Wenn Sie sachdienliche Informationen zur Sache geben können, melden Sie sich auf hiesiger Dienststelle.

