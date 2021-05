Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Polizeibeamte mit Messer bedroht

Bingen (ots)

Am Freitagmittag ging eine Meldung ein, dass in der Mainzer Straße in Bingen am Rhein eine Mutter sich aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht um ihr neunjähriges Kind kümmern kann. Das zuständige Jugendamt wurde direkt informiert und nahm sich unmittelbar der Sache an. Kurze Zeit später baten die Mitarbeiter des Jugendamtes aufgrund der Aggressivität der Kindesmutter die Polizei um Unterstützung, da das Wohl des Kindes gefährdet war und in Obhut genommen werden sollte.

Nachdem die Streifenbesatzung die Wohnung der Familie betreten hatte, wurde diese direkt von der Kindesmutter mit einem Messer bedroht. Die Beamten konnten der Kindesmutter das Messer abnehmen und diese fesseln.

Das Kind wurde vom Jugendamt in Obhut genommen und an einem sicheren Ort untergebracht. Die Kindesmutter wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell