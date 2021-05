Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrt unter Drogeneinwirkung

Bingen, Vorstadt (ots)

19.05.2021, 21.09 Uhr

Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Fahrzeugführers zeigten sich deutlich Anzeichen hinsichtlich Drogenkonsums. Die Durchführung des Drogentests versuchte der Fahrer mittels Fremdurin, den er in einer Plastikverpackung in der Unterhose mitführte, zu manipulieren, was den Beamten auffiel. Alsdann räumte er den Konsum von Cannabis ein. Dem 20-jährigen wurde ein Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell