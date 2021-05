Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht in Waldalgesheim

Bingen (ots)

Am 12.05.2021 gegen 11:30 Uhr stellt die 52-jährige Fahrzeugführerin ihre schwarze Mercedes E-Klasse auf dem EDEKA-Parkplatz in der Provinzialstraße in Waldalgesheim ab. Nach dem Einkauf und Rückkehr zu ihrer Limousine wird sie auf einen frischen Unfallschaden an der rechten Heckstoßstange aufmerksam.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell