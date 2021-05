Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Drogenfahrt

Bingen (ots)

Bingen, 10.05., Koblenzer Straße, 14:30 Uhr. Nach einem Gerichtstermin begaben sich die Beamten in die Innenstadt. Dabei wurden sie auf einen vorbeifahrenden Opel Corsa aufmerksam, der in Zusammenhang mit dem vorigen Gerichtstermin stand. Sie folgten dem Fahrzeug stadtauswärts über die Koblenzer Straße auf ein Tankstellengelände. Hier wurde die 30-jährige Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es zeigten sich Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums. In der Vergangenheit war die Fahrerin diesbezüglich bereits aufgefallen. Sie lehnte jegliche Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ab. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen; ein Ermittlungsverfahren wegen `Fahrens unter Drogeneinfluss` wurde eingeleitet.

