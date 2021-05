Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mutwillige Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bingen (ots)

Sprendlingen, Richard-Wagner-Straße, 07.05., 18:00 - 08.05., 09:00 Uhr. Eine 60-Jährige parkte ihren grauen VW Golf am Fahrbahnrand. Also sie am Folgetag abends zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie mehrere Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Sie stellte ähnliche Beschädigungen an zwei weiteren PKW in der Reihe fest: an einem grauen Ford Focus und einem weißen Volvo V50 M. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, die Polizei nimmt diese entgegen!

