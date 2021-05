Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Körperverletzung bei Paketzustellung

Bingen/Wolfsheim (ots)

Nach Schilderung eines Paketzustellers kam es am Freitag, dem 07.05.2021 in Wolfsheim/VG Gensingen Sprendlingen zu einem verbalen Streit in Folge einer Paketzustellung, die in einer angezeigten Körperverletzung endete. Auslöser der Streitigkeit war "die Ablage" eines Paketes an einem Ablageort, trotz der Anwesenheit des Empfängers.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell