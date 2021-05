Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Versuchte Einbrüche in Geschäfte und Wohnhäuser

Bingen (ots)

Erneut wurde am Freitag, dem 07.05.2021 festgestellt, dass Unbekannte versuchten in der Binger Innenstadt Geschäfte sowie privat genutzte Anwesen aufzubrechen. Hierbei versuchten der oder die Täter mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln, was ihnen jedoch offensichtlich misslang. Nach derzeitigen Stand häufen sich die Versuche, sich fremden Eigentums durch Aufhebeln von Türen und Fenstern zu bemächtigen. Die Polizei Bingen weist darauf hin, Anwesen und Geschäfte ordentlich zu verschließen und Informationen verdächtiger Personen an hiesige Polizeidienststelle weiterzuleiten.

