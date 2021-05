Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sachbeschädigung

Bingen (ots)

Am 06.05.2021 gegen 20:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Koblenzer Straße geparkten Fahrzeug. Die 40-jährige Täterin kann gestellt werden und befand sich unter deutlichem Alkoholeinfluss. Motiv war das "Nichtgefallen" des angegangen Fahrzeugs. Gegen die bereits polizeilich bekannte Beschuldigte wird nun ein weiteres Strafverfahren wegen Sachbeschädigung geführt.

