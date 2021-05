Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bingen (ots)

In der Nacht vom 05.05.21 auf den 06.05.21 kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Schmittstraße. Hierbei wurde die Haupteingangstür eines 4-stöckigen Mehrfamilienhauses aufgebrochen und beschädigt. Im Flur des Mehrfamilienhauses wurden durch den/die Täter mehrere freistehende Kommoden geöffnet, allerdings nichts entwendet. Keine der einzelnen Wohnungen wurde angegangen. Die Polizei Bingen bittet um Täterhinweise.

