Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Weinbergsbrand

Sankt Johann (ots)

Am 06.05.2021 kam es am Nachmittag zu einem Brand im in Richtung Ober-Hilbersheim gelegenen Weinberg bei Sankt Johann. Die eingesetzte Streife musste feststellen, dass eine etwa 6-8 Kubikmeter große Menge an Weinbergspfählen entzündet wurde. Am Brandort konnte ein verkohlter Kanister aufgefunden werden. Insgesamt war die Feuerwehr mit etwa 40 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen Umweltschutzgesetze. Ersten Hinweise wird bereits nachgegangen, weitere Hinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell