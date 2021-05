Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht

Bingen,Mainzer Straße (ots)

Am 06.05.2021 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:20 Uhr kam es vor dem Altenheim St. Martin zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch die Geschädigten, welche zur Durchführung mobiler Corona-Schnelltest mit einem Mercedes-Benz Vito mit Münchner-Kennung vor dem Altenheim parkten, wurde nach Beendigung der Tests ein Schaden am Fahrzeug hinten rechts festgestellt. Die Schadenshöhe wird nach derzeitigem Stand auf etwa 3000EUR taxiert. Ermittlungen wegen der Begehung einer Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet. Im Rahmen der Spurensuche konnte roter Fremdlack, welcher vom Unfallverursacher stammen dürfte, festgestellt werden. Die Polizei Bingen bittet um Hinweise bezüglich des Unfallverursachers.

