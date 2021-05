Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Einbruch in Garage

Oberdiebach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Garage eines Wohnhauses in der Straße `Rheinblick´ in Oderdiebach durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Durch gewaltsames Aufhebeln der seitlichen Stahltür verschaffte sich die Täter Zutritt. In der Garagen wurde der Fahrzeugschlüssel des in der Garage abgestellten PKW sowie Münzgeld entwendet. Der PKW selbst wurde jedoch nicht entwendet.

