Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Motorradfahrer verletzt sich nach Kollision mit PKW schwer

Bingen am Rhein (ots)

Am Samstagmorgen missachtete ein PKW-Fahrer an der Einmündung `Saarlandstraße-Hitchinstraße´ die Vorfahrt und kollidierte mit einem Motorradfahrer. Dieser zog sich dabei einen offenen Beinbruch zu und wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht.

