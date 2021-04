Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Historische Fensterscheibe beschädigt: Zeugenaufruf

Bingen (ots)

Bacharach, 27.04., Oberstraße. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde eine historische Fensterscheibe am "Haus Sickingen" beschädigt. Es wurde ein ca. 15 cm großes Loch in der Buntglasscheibe festgestellt. Die Scheibe wurde vermutlich von außen eingeworfen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen vor dem Anwesen gemacht oder kann Hinweise auf mögliche Täter geben?

