Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots)

Bacharach, 27.04., Parkplatz Rheinufer, 18:00 - 18:21 Uhr. Bei einer Streifenfahrt trafen die Polizisten einen 24-Jährigen Mann an, der neben seinem Seat-PKW stand und Bier trank. Der PKW-Schlüssel befand sich im Fußraum auf der Fahrerseite. Er gab an, in den letzten zwei Stunden 3 Flaschen Bier konsumiert zu haben. In dieser Zeit habe er sein Auto nicht mehr bewegt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell