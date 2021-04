Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen (ots)

Am Freitag, den 23.04.2021 gegen 23.45 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein PKW auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit die B9 aus Fahrtrichtung Niederheimbach in Fahrtrichtung Trechtingshausen befuhr. Der PKW wollte sich der Verkehrskontrolle entziehen und steigerte hierbei nochmals seine Fahrgeschwindigkeit. Im Ortskern Trechtingshausen kann der PKW stehend festgestellt werden. Der Fahrzeugführer hat sich mittlerweile fußläufig entfernt. Die übrigen Insassen verblieben im Kraftfahrzeug. Bei einer Kontrolle der Insassen konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrzeugführer konnte letztendlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er gab zu, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Kraftfahrzeug führte. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen einer der Insassen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell