POL-PIBIN: Achtung "Dachhaie"

Trechtingshausen, 22.04., Römerstraße, 14:30 Uhr. Eine Anruferin teilte mit, dass ein blauer Mercedes Transporter mit auswärtigem Kennzeichen den 84-jährigen Vater gefragt hatte, ob Dachdeckerarbeiten erforderlich seien. In dem Moment, als die Tochter vor Ort erschien, entfernte sich der Transporter in Richtung Niederheimbach. Den Fahrer, der den Vater angesprochen hatte, konnte die 56-Jährige als ca. 30-Jahre alten Osteuropäer beschreiben. Des Weiteren konnte sie ein Foto des Kennzeichens vorzeigen. Die Tochter konnte den Beginn der Arbeiten und daraus folgende Repressalien gerade noch verhindern. Als die Streife eintraf, konnte sie die Männer nicht mehr antreffen. Bitte halten Sie die Augen offen, melden Sie verdächtige Personen und lassen Sie sich in keine Gespräche verwickeln!

