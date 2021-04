Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Unfall mit Personenschaden auf der Ortsumgehung von Gensingen

Bingen (ots)

Ein 60-jähriger Fahrzeugführer befuhr die L 400 aus Richtung Sprendlingen kommend. An der Einmündung zur K 54 nach Ippesheim hielt der 60-Jährie aufgrund der roten Lichtzeichenanlage an. Ein nachfolgender 74-jähriger Fahrzeugführer übersah die rote Lichtzeichenanlage und fuhr ungebremst auf den stehenden 60-jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall mitsamt seines Fahrzeuges in die Böschung geschleudert. Das Fahrzeug des 74-jährigen Unfallverursachers überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der 60- jährige Fahrzeugführer verblieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

