Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Münzbach verunreinigt

Bacharach (ots)

Am Donnerstag Nachmittag gegen 15:08Uhr wurde der Polizei in Bingen eine Verunreinigung des Münzbaches in Bacharach gemeldet. Ein Anwohner teilte mit, dass der Bach auf einer längeren Strecke milchig-weiß verfärbt war. Die Polizei entnahm eine Wasserprobe, konnte jedoch den Verursacher trotz einer Überprüfung des Bachlaufes nicht ermitteln. Derzeit wird geprüft, ob eine strafbare Gewässerverunreinigung vorliegt. Verendete Tiere konnten vorerst nicht festgestellt werden.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bingen unter der Rufnummer 06721/905-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell