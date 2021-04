Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfall nur Sachschaden

Bingen (ots)

Bingen, 15.04., Mainzer Straße, 17:15 Uhr. Der Fahrer eines Touristik-Omnibusses fuhr Richtung Bingen Mitte, als ihm plötzlich übel wurde. Er fuhr in die rechte Leitplanke und kam darauf mittig zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der 66-jährige Fahrer erlitt einen Schock und wurde in eine Klinik gebracht. Zum Glück befanden sich keine weiteren Personen in dem Fahrzeug. Der Bauhof kümmerte sich um die Bergungsarbeiten.

