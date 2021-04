Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots)

Sprendlingen, 12.04., Am Schwabenheimer Weg, 17:30 Uhr. Über die Polizei Bad Kreuznach wurde eine 53-Jährige gemeldet, die von einem Supermarktparkplatz ohne Führerschein gefahren war. Bei der Anfahrt der Streife kam den Beamten das Fahrzeug entgegen, und bog dann (nach Wenden des Polizei-Autos) in einen Kreisverkehr ein, fuhr zurück nach Sprendlingen und parkte dort auf dem Parkplatz einer Bank. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 54-jährige Fahrer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

