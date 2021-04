Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots)

Am 10.04.2021 gegen 22:15 Uhr hält ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer neben einem mit Warnblinklicht auf der Bundesstraße 9 zwischen BIN-Büdesheim und BIN-Bingerbrück haltenden grauen Peugeot an. Bei dem folgenden Gespräch macht die 32-jährige ortsunkundige Fahrerin einen verwirrten Eindruck und erklärt, auf der Suche nach der nächsten Tankstelle zu sein. Im Rahmen der späteren Verkehrskontrolle in der Koblenzer Straße in Bingen kann deutlicher Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt werden. Der Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,02 Promille. Der 32-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

