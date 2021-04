Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht in Zotzenheim

Bingen (ots)

Nach Zeugenangaben habe am 01.04.2021 gegen 09:00 Uhr ein schwarzer Seat Leon beim Rangieren / Wenden in der Straße "An den sechs Morgen" in Zotzenheim zu weit zurückgesetzt und sei mit seinem Fahrzeugheck gegen den dortigen Grundstückszaun gefahren. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden an der Mauer zu kümmern, habe der Fahrer die Örtlichkeit verlassen. Die Polizei in Bingen bittet Zeugen um Hinweise, insbesondere zu Fahrzeug und Kennzeichen.

