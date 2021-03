Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: versuchtes Raubdelikt

Bacharach, Oberstraße (ots)

29.03.2021, 11.28 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich widerrechtlich Zutritt zum Mitarbeiterbereich eines Lottogeschäftes und wurde hier vom Eigentümer überrascht. Der Unbekannte versuchte zu diesem Zeitpunkt den Tresor zu öffnen. Er flüchtete und wurde dabei vom Eigentümer verfolgt. Auf der Flucht näherte sich dem Unbekannten ein silberner VW Golf Typ 5, mit HER-Kennung. Der Unbekannte sprang in dieses Fahrzeug, welches dann in Richtung Oberwesel flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/905-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell