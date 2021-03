Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Bingen (ots)

Der Geschädigte befuhr am 18.03.2021, gegen 09:20 Uhr, die L419 von dem Globus-Logistiklager in Bingen-Kempten kommend in Richtung der Rheinwelle in Ingelheim,als er auf Höhe des Kreisverkehrs Gaulsheim/Ockenheim von einem dunkelblauen Fahrzeug mit Mainzer-Kennung und deren Fahrzeuginsassen mehrfach zum Anhalten genötigt wurde. Hierbei kam es zu Beleidigungen, versuchten Sachbeschädigungen sowie einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Aufgrund der entstandenen Verkehrsbehinderungen, dürften andere Verkehrsteilnehmer die Vorgänge beobachtet haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Bingen in Verbindung zu setzen.

