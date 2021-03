Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Trickdiebstahl

Bingen (ots)

Sprendlingen, 17.03., Bahnhofstraße, 14:55-15:00 Uhr. Während zwei männliche Personen den Kassierer an der Kasse eines Supermarktes in ein Gespräch verwickelten, brach ein Dritter das Schloss des Zigarettengitters auf und entwendete eine unbekannte Zahl an Zigarettenpäckchen. Die Polizei bittet um Täterhinweise.

