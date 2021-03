Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Ablenkung im Straßenverkehr

Bingen (ots)

16.03., Bingen, Mainzer Straße 09:00-11:30 Uhr und Bacharach, Koblenzer Straße, 12:30-15:00 Uhr. Unter dem Schwerpunkt `Ablenkung` erfolgte eine Verkehrskontrolle der Polizei an zwei Stellen im Dienstgebiet. In der Mainzer Straße wurden insgesamt 7 Handyverstöße festgestellt; in Bacharach waren es zwei Fahrer mit dem Handy am Ohr.

