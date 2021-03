Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sonstige Strafanzeige

Bingen (ots)

Trechtingshausen, 15.03., B9 in Fahrtrichtung Bingen-Bingerbrück, 15:30 Uhr. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung wurde ein VW Sharan mit polnischem Kennzeichen auf einem Parkplatz kontrolliert. Hierbei stellte es sich heraus, dass der 29-jährige Fahrer seinen Wohnsitz seit Juni 2015 in Deutschland hat, jedoch für den PKW hier keine Steuern entrichtet. Er gab an, dass dies das Auto seines Vaters sei und er es seit einem halben Jahr nutze. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

