Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Wohnungseinbruch am Tag

Bingen (ots)

Gensingen, Ahornweg, 14.03., 22:00 Uhr - 15.03., 04:15 Uhr. Unbekannte drangen am späten Abend in einen privaten Gartenbereich ein und von hier aus in den Keller des Wohnhauses. Dort und im Erdgeschoss durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume. Entwendet wurde der Autoschlüssel des vor dem Haus stehenden Fahrzeugs, aus diesem entnahmen sie das Portemonnaie der Hauseigentümerin mitsamt Inhalt (Bargeld, Dokumente und Scheckkarten). Das Portemonnaie des Eigentümers, welches auf der Kücheninsel lag, wurde ebenfalls entwendet. Des Weiteren stahlen sie die Playstation und ein Tablet. Während der gesamten Tatzeit befanden sich das Ehepaar sowie die beiden Söhne im Hause. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, bitte melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell